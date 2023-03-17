كندا تسعى لإنشاء إطار عمل رباعي جديد مع كوريا والولايات المتحدة واليابان

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نقل تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الاثنين عن مصادر دبلوماسية متعددة قولها إن كندا اقترحت إنشاء إطار تعاون رباعي مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وأوضح التقرير أن كندا عرضت هذا الاقتراح على رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في أثناء زيارته لأوتاوا في شهر يناير الماضي، ضمن الجهود المبذولة لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية من خلال تعزيز العلاقات بين الدول المنتمية إلى المعسكر الديمقراطي الليبرالي في منطقة المحيط الهادئ، وتدرس الحكومة اليابانية حاليا إمكانية قبول هذا الاقتراح.وقال التقرير أيضا إن الحكومة الأمريكية تؤيد الخطة الكندية لتعميق التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان اللتين بدأتا في تحسين العلاقات بينهما، خاصة بعد زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" لليابان الأسبوع الماضي.وأشارت الوكالة إلى أن الاقتراح الكندي مشابه لإطار العمل الرباعي "كواد" بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يثير الاهتمام حول ما إذا كان سيتم إحراز تقدم في تنفيذ الاقتراح الكندي الخاص بإنشاء "كواد" جديد.الجدير بالذكر أن طوكيو تدرس توجيه دعوة للرئيس الكوري "يون صوك يول" للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية الرئيسية السبع التي ستعقد في مدينة "هيروشيما" اليابانية في شهر مايو القادم.