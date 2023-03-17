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تقرر استئناف الرحلات المدرسية للشباب اليابانيين إلى كوريا الجنوبية، بعد 4 سنوات من تعليقها.وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الاثنين إن مجموعة تتكون من 37 طالبا وطالبة من مدرسة "روتيرو" الثانوية اليابانية ستقوم برحلة مدرسية سياحية في مدينتي سيول وجونجو الكوريتين بدءا من الغد الثلاثاء ولمدة 5 أيام.وفي أثناء هذه الرحلة، سيجري الطلاب اليابانيون لقاءات مع نظرائهم الكوريين في مدرسة "شين هونغ" الشقيقة في مدينة جونجو، ثم يجربون ارتداء الزي التقليدي الكوري "هان بوك"، ويقومون بجولة سياحية في القرية التقليدية هناك.وسوف تقيم الوزارة الكورية حفل استقبال للطلبة اليابانيين غدا الثلاثاء في مطار إنتشون الدولي عند وصولهم إلى كوريا.وقد بدأت الرحلات المدرسية للشباب اليابانيين في عام 1972، ولكن تم تعليقها في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.