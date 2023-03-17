كوريا تحصل على ملياري دولار من صفقات الصناعات الدفاعية في الإمارات

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أرسلت الحكومة الكورية وفدا اقتصاديا من القطاعين الحكومي والخاص إلى الإمارات العربية المتحدة ضمن متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس "يون صوك يول" لأبو ظبي في أوائل هذا العام، ومشروعات الاستثمارات البالغة قيمتها 30 مليار دولار التي تم الإعلان عنها خلال تلك الزيارة.وفي أثناء زيارة الوفد الاقتصادي الكوري للإمارات، أجرى أعضاء الوفد مباحثات مع عدد من مسؤولي الشركات الإماراتية في مجالات الصناعات الدفاعية والجديدة والطاقة لمتابعة مقررات القمة الكورية الإماراتية.وحصلت الشركات الكورية في هذه المباحثات على صفقات جديدة من الجانب الإماراتي تبلغ قيمتها ملياري دولار في مجال الصناعات الدفاعية، وتجرى حاليا مشاورات لتوقيع صفقات في مجالات أخرى.وخلال المباحثات، أبدت الشركات الإماراتية اهتماما كبيرا بالتقنيات الجديدة الكورية، حيث قال أحد المسؤولين الإماراتيين إن المنتجات الكورية تتمتع بمستوى عال من الجودة بشكل عام.وكانت الإمارات العربية المتحدة قد وعدت باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية عن طريق صندوق الثروة السيادية خلال زيارة الرئيس الكوري "يون" لها في يناير الماضي.وفي هذا الصدد، أكد وزير التجارة الكوري "آن دوك كون" أن الحكومة ستبذل جهودا لتحقيق المزيد من النتائج الملموسة في الصادرات للإمارات وجذب الاستثمارات منها.وتخطط الحكومة الكورية لإرسال وفود اقتصادية إلى دول الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات لكوريا.