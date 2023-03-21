سيول وبرلين تصدران تحذيرات مشتركة من الهجمات الإلكترونية الكورية الشمالية

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أصدرت وكالتا المخابرات في كوريا الجنوبية وألمانيا تحذيرا أمنيا مشتركا من مخاطر الهجمات الإلكترونية من قبل "كيمسوكي"، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية.وأصدرت هيئة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية ونظيرتها الألمانية وكالة الحماية الدستورية الفيدرالية، ذلك التحذير، موضحتين أن أساليب اختراق "كيمسوكي" أصبحت أكثر تعقيدا مؤخرا، مستغلة خدمات غوغل في هجماتها الأخيرة. وفقا للتحذير، تتمثل إحدى طرق القرصنة في سرقة محتويات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالضحية في الوقت الفعلي من خلال توجيههم إلى تثبيت امتداد متصفح ضار يستند إلى "كروميوم" على المتصفح "غوغل كروم".كما يشير التحذير إلى أن هناك أسلوب اختراق رئيسيا آخر يتمثل في استخدام وظيفة مزامنة "غوغل بلاي" وقيادة الضحية لتثبيت تطبيقات ضارة على الهواتف الذكية.وقالت وكالة المخابرات الوطنية إن معظم هجمات "كيمسوكي" الأخيرة المرتبطة بالمكتب العام للاستطلاع في كوريا الشمالية يتم تنفيذها من خلال التصيد الاحتيالي. وحثت الوكالة المستخدمين على تعلم كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني الضارة بأنفسهم واتباع الاحتياطات عند تلقي رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة.