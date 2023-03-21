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الاقتصادية

أسعار المنتجين في كوريا ترتفع للشهر الثاني خلال فبراير

Write: 2023-03-21 11:00:07

أسعار المنتجين في كوريا ترتفع للشهر الثاني خلال فبراير

Photo : YONHAP News


ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر فبراير الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار الخدمات.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات استقر عند 120.42 نقطة الشهر الماضي، بزيادة بلغت 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق، ليرتفع لشهرين متتاليين بعد انخفاضه لشهرين.
وارتفع المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع تباطؤ وتيرة الزيادات على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3% على أساس شهري، مع زيادة أسعار الخدمات الغذائية وصناعات السكن بمقدار 0.6%.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين انخفضت أسعار المرافق بما في ذلك الكهرباء والغاز والمياه، بنسبة 0.3% في فبراير مقارنة بشهر يناير.
وقال مسؤول في البنك المركزي الكوري إنه على الرغم من انخفاض أسعار المنتجين المرتبطة بالطاقة، إلا أن أسعار المنتجين الإجمالية ارتفعت بنسبة 0.1% في فبراير بسبب ارتفاع أسعار الخدمات.
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