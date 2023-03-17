انخفاض قيمة الصادرات الكورية بنسبة 17.4% في أول 20 يوما من مارس

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استمر الاتجاه الهبوط في الصادرات الكورية مع انخفاض قيمة الشحنات الصادرة في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري بأكثر من 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء إن قيمة الصادرات بلغت 30 مليارا و940 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 17.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليستمر الانخفاض في قيمة الصادرات على مدار 5 أشهر متتالية، منذ شهر أكتوبر الماضي.وانخفض متوسط الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل بنسبة 23.1%، مع زيادة عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد مقارنة بالعام الماضي إلى 14 يوما ونصف. وقفزت قيمة صادرات كوريا من السيارات بنسبة 70% تقريبا على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، بينما انخفضت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 44.7% على أساس سنوي.كما انخفضت قيمة شحنات المنتجات البترولية بنسبة 10.6% وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 40.8%. وتراجعت الصادرات الكورية إلى الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لكوريا، بنسبة 36.2%، بينما ارتفعت قيمة الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.6%. وأضاف التقرير أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 5.7% على أساس سنوي، إلى 37 مليارا و200 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 6 مليارات و320 مليون دولار.