بدء خدمة أبل باي في كوريا

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بدأت عملية تشغيل خدمة "آبل باي" للدفع عبر الهاتف المحمول من شركة "آبل" الأمريكية، في كوريا الجنوبية.ووفقا لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أطلقت شركة آبل وشركة هيون ديه للبطاقات الائتمانية هذه الخدمة اعتبار من صباح اليوم الثلاثاء، بحيث أصبح بإمكان حاملي هواتف آيفون وبطاقات هيون ديه للائتمان الدفع عبر هواتفهم المحمولة بدون بطاقات فعلية في المحلات المزودة بالأجهزة ذات الصلة.وكانت آبل وهيون ديه قد أعلنتا عن خطة إطلاق هذه الخدمة رسميا يوم الثامن من شهر فبراير الماضي.ورغم أن لجنة المراقبة المالية كانت قد أتمت مراجعة الشروط والأحكام المتعلقة بخدمة "آبل باي" في شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أن انطلاق الخدمة تأخر لمدة شهرين تقريبا نتيجة للجدل حول المعونات غير العادلة بشأن خطة دعم الأجهزة الخاصة بالدفع التي تقدمت بها شركة هيون ديه للبطاقات الائتمانية.وقد انتهى هذا الجدل بعد أن تخلت هيون ديه عن حق الاستخدام الحصري لآبل باي، ومن ثم أكدت السلطات المالية الكورية يوم الثالث من فبراير على أنه يمكن لشركات البطاقات الائتمانية الأخرى في كوريا تقديم خدمة آبل باي من خلال الالتزام بالإجراءات الضرورية ذات الصلة.