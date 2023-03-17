الرئيس يون يدعو سيول وطوكيو إلى التغلب على الماضي وتحسين العلاقات

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دعا الرئيس "يون صوك يول" سيول وطوكيو إلى تجاوز الماضي وتحسين العلاقات الثنائية، وسط تصاعد التوتر في المنطقة وحول العالم.وخلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، نقل "يون" عن رئيس الوزراء البريطاني الراحل "ونستون تشرشل" قوله: "إذا أثرنا الخلاف بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا فقدنا المستقبل".وقال الرئيس إنه شعر بأن إهمال الوضع الخطير للشؤون الدولية لصالح التحريض على النزعة القومية العدائية والمشاعر المعادية لليابان من أجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية، سيكون بمثابة "خيانة لمهامه كرئيس".وشدد الرئيس على أهمية التعاون مع طوكيو في مواجهة تصاعد النزاع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومشاكل سلاسل التوريد العالمية، وتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وأكد "يون" على أن علاقة سيول بطوكيو ليست صراعا صفريا، بحيث يكون فوز أحد الطرفين وخسارة الطرف الآخر، ولكن بدلا من ذلك يمكن أن تكون فوزا لكلا البلدين.وفي إشارة إلى الاتفاقيات الثنائية السابقة في عامي 1965 و1998 لتطبيع العلاقات الثنائية، قال "يون" إن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الجانبان التغلب على آلام الماضي وتحقيق مستقبل جديد.كما قال الرئيس إن طوكيو أعربت عن أسفها واعتذرت من قبل عن فظائع الحقبة الاستعمارية، بما في ذلك الإعلان المشترك لعام 1998، وأكدت بوضوح عزمها على دعم الاتفاقيات السابقة خلال قمته مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" يوم الخميس الماضي.