تنظيم فعاليات مختلفة احتفاء بالذكرى السبعين على التحالف بين سيول وواشنطن

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احتفالا بالذكرى السبعين على إقامة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذا العام، تخطط الحكومة الكورية لتنظيم أنواع مختلفة من الفعاليات والأحداث.وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء إن هذه الفعاليات ستركز على النظر في الإنجازات التي حققها التحالف بين البلدين، وسبل تطوير التحالف، ليكون تحالفا استراتيجيا وشاملا، ورؤيته المستبقلية.ومن بين الفعاليات المخطط تنظيمها، منتدي سياسي بعنوان "السبعون عاما الماضية، والسبعون عاما القادمة، للتحالف بين كوريا والولايات المتحدة"، وسوف يقام في واشنطن في منتصف شهر أبريل بتنظيم مشترك بين الرابطة الكورية لدراسة السياسات الدولية، والمركز الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والدولية.كما سيتم عقد قمة أمنية لشبه الجزيرة الكورية في جامعة هارفرد الأمريكية في شهر أبريل بتنظيم مشترك بين المؤسسة الكورية للتبادل الدولي ومركز بلفر بجامعة هارفرد، حيث تجري مناقشة سبل توسيع التعاون الأمني بين سيول وواشنطن.إلى جانب هذا، سيتم تنظيم فعاليات خاصة بالأمن الاقتصادي والتكنولوجيا المتطورة والصناعات المستقبلية، منها اجتماع حول المشاركة الاقتصادية الكورية الأمريكية في النصف الأول من هذا العام، ومنتدى مشترك بين القطاعين العام والخاص في النصف الثاني، كما سيقام منتدى للتعاون الفضائي وندوة حول التعاون الإنمائي في غضون هذا العام.