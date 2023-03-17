رصيد الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا يسجل أكبر انخفاض في فبراير

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شهد رصيد الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين في كوريا الجنوبية انخفاضا بحوالي 12 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، مسجلا بذلك أكبر انخفاض منذ 10 سنوات و8 أشهر.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ رصيد الودائع بالعملات الأجنبية 97 مليارا و520 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي، بانخفاض مقداره 11 مليارا و730 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.ويشمل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين في كوريا كلا من الودائع بالعملات الأجنبية للكوريين، والشركات الكورية، والأجانب الذين أقاموا في كوريا لأكثر من 6 أشهر، والشركات العاملة في كوريا.وأشار التقرير إلى أن رصيد الودائع بالدولار الأمريكي بلغ 84 مليارا و150 مليون دولار حتى نهاية فبراير الماضي، بانخفاض مقداره 8 مليارات و190 مليون دولار عن الشهر الأسبق.أما رصيد الودائع باليورو فقد شهد انخفاضا بمقدار مليارين و150 مليون دولار، وبالين الياباني بمقدار 880 مليون دولار.