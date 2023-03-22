وزير الخارجية الكوري يرد على الانتقادات حول حديث الرئيس عن الباحث الياباني

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رد وزير الخارجية الكوري "بارك جين" على الانتقادات الموجهة إلى الرئيس "يون صوك يول" لنقله مقولة عن باحث ياباني، خلال خطابه في جامعة "كيو" في طوكيو، بالقول إن ما يهم هو جوهر الرسالة.وفي اجتماع للجنة برلمانية أمس الثلاثاء، وجه النائب "بارك جُنغ" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى الوزير "بارك" حول ما إذا كان الرئيس "يون" على علم بخلفية الباحث "أوكاكورا تينشين" كفيلسوف من عصر "ميجي"، ظل يبرر غزو اليابان لكوريا. وفي حديثه في الجامعة خلال زيارته لليابان يوم الجمعة الماضي، أشار "يون" إلى تركيز "تينشين" على الشجاعة، واقترح أن يحشد البلدان الشجاعة لبناء مستقبل أفضل.وقد انتقدت المعارضة "يون" لاستشهاده بنفس الشخص الذي ادعى أن مملكة "جوسون" الكورية كانت في الأصل أرضا يابانية.وفيما يتعلق بالجدل، قال الوزير "بارك" إن المهم في هذا الصدد هو الرسالة حول الشجاعة، التي يأمل الرئيس "يون" في إيصالها للطلاب اليابانيين. لكن النائب المعارض جادل الوزير "بارك" بالقول إنه إذا تحدث "هيروبومي إيتو" أول حاكم مقيم لكوريا تحت الحكم الاستعماري الياباني، عن مثل هذه الرسالة من الشجاعة والأمل، فهل سيتم نقل ملاحظاته أيضا، وهو ما امتنع "بارك" عن الرد المباشر عليه.وتعهد وزير الخارجية بإجراء استعدادات أفضل في المرة القادمة.