سيول وواشنطن تجريان تدريبات بالذخائر الحية بمناسبة الذكري السبعين على التحالف

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها تخطط لإجراء تدريبات بالدخائر الحية مع الولايات المتحدة في شهر يونيو القادم بمناسبة الذكرى السبعين على إقامة التحالف بين البلدين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها تدريبات كورية أمريكية مشتركة بالذخائرالحية منذ عام 2017.وتهدف التدريبات إلى تعزيز الردع ضد الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.ومن المتوقع أن تشارك في هذه التدريبات أنواع مختلفة من الأسلحة المتطورة الأمريكية التي ينوي الجيش الكوري شراءها.وتخطط وزارة الدفاع الكورية للكشف عن قدراتها على ردع استفزازات كوريا الشمالية، في الاحتفال الذي سيقام في أواخر شهر سبتمبر القادم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الجيش الكوري الجنوبي، بمشاركة القوات الأمريكية.كما تخطط للكشف عن رؤية التحالف الدفاعي الكوري الأمريكي في اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية المشتركة المقرر عقدها في شهر أكتوبر في سيول.ومن المتوقع أن ينظم البلدان أيضا أول اجتماع لوزراء دفاع كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في قوات الأمم المتحدة المتمركزة في كوريا الجنوبية.