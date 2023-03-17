وزير التوحيد الكوري يزور اليابان لبحث قضايا كوريا الشمالية

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من المقرر أن يزور وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كوان يونغ سيه" اليابان غدا الأربعاء لمناقشة التعاون بين البلدين بشأن قضايا كوريا الشمالية.وأعلنت الوزارة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "كوان" سوف يزور اليابان في رحلة تستغرق أربعة أيام بدعوة من وزارة الخارجية اليابانية لتبادل المعلومات حول كوريا الشمالية ومناقشة التعاون بين سيول وطوكيو بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية.وسوف يجتمع الوزير "كوان" مع كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية والسياسيين في طوكيو، بمن في ذلك وزير الخارجية "يوشيماسا هاياشي" وكبير أمناء مجلس الوزراء "هيروكازو ماتسونو"، لإجراء تلك المناقشات.كما سيلتقي الوزير "كوان" بالمقيمين الكوريين في اليابان لشرح القضايا بين الكوريتين وسياسة إعادة التوحيد التي تنفذها حكومة الرئيس "يون صوك يول"، وجمع آرائهم حول هذه القضايا.وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم زيارة "كوان" في رفع مستوى تنمية العلاقات التعاونية بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن السياسات ذات الصلة بتوحيد الكوريتين وكوريا الشمالية.