الولايات المتحدة تدين استفزاز كوريا الشمالية الصاروخي

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أدانت الولايات المتحدة بشدة الاستفزاز الصاروخي الأخير من قبل كوريا الشمالية.وفي إيجاز صحفي أمس الثلاثاء، أصدر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" إدانة لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يوم 19 مارس، وهو ما جاء بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وقال المتحدث الأمريكي إن ذلك الإطلاق الصاروخي ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو الأحدث في سلسلة عمليات الإطلاق الصاروخي التي تشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية.وقال "باتيل" أيضا إنه أمر "مثير للقلق بشكل خاص" أن كوريا الشمالية وصفت إطلاق النار يوم الأحد بأنه محاكاة لاستخدام سلاح نووي تكتيكي.وحث المتحدث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أداء دورها في محاسبة بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للدول التي لديها نفوذ على النظام الكوري الشمالي لحمايته من خلال استعمال حق النقض، في إشارة واضحة إلى روسيا والصين.