شي وبوتين يحثان الولايات المتحدة على الرد على مخاوف كوريا الشمالية

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حث الرئيسان الصيني والروسي الولايات المتحدة الأمريكية على الاستجابة لما وصفاه بـ"المخاوف المشروعة والمعقولة لدى كوريا الشمالية"، وذلك من خلال إجراءات عملية وشروط مناسبة للحوار.ووجه الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" تلك الدعوة في بيان مشترك بعد محادثات القمة بينهما في موسكو أمس الثلاثاء، حيث عبّرا عن قلقهما بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.وحث الجانبان الأطراف المعنية على الحفاظ على الهدوء وضبط النفس، كما عبّرا عن معارضتهما للعقوبات والضغوط على كوريا الشمالية، وأكدا على أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية.وقال البيان أيضا إن الصين وروسيا ستواصلان الاتصال والتعاون الوثيقين لتعزيز حل سياسي للقضايا وفقا للمبادئ الكامنة وراء السعي المتزامن لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة وإحلال السلام في المنطقة.