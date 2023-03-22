تقرير أمريكي يقول إن كوريا الشمالية مددت الخدمة العسكرية حتى 10 سنوات

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قال تقرير أمريكي إن كوريا الشمالية مددت الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال حتى عشر سنوات.ووفقا لتقرير "حقائق العالم"، الذي تم تحديثه مؤخرا بواسطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، سيتوجب على الكوريين الشماليين أداء خدمتهم العسكرية في سن 17 عاما، مع الالتزام بالخدمة لمدة تصل إلى عشر سنوات للرجال، وما يصل إلى ثماني سنوات للنساء.وكانت هيئة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية قد قالت في فبراير من العام الماضي إن فترة الخدمة العسكرية الإجبارية للرجال في كوريا الشمالية قد تم تقصيرها من بين تسع وعشر سنوات، إلى ما بين سبع وثماني سنوات، وبالنسبة للنساء من بين ست وسبع سنوات إلى خمس سنوات.كما أشار تقرير "حقائق العالم" الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العام الماضي أن مدة الخدمة العسكرية للرجال في كوريا الشمالية تتراوح بين سبع إلى ثماني سنوات.ويقول بعض المحللين إنه تم تمديد فترة الخدمة مرة أخرى بعدما قامت كوريا الشمالية مؤخرا بمراجعة اللوائح للاعتراف بإكمال الخدمة العسكرية فقط بعد ثلاثة أعوام من الزراعة في المناطق الريفية.