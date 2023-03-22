كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ "كروز" من منطقة "هام هيونغ" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" باتجاه البحر الشرقي اليوم الأربعاء.ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك أنواع الصواريخ ومداها، حيث يُتكهن بأنها صواريخ "كروز" الاستراتيجية البعيدة المدى التي تُعرف بأنها النسخة الكورية الشمالية من الصاروخ الأمريكي "توماهوك".ويأتي الإطلاق الأخير بعد 3 أيام من إطلاق الشمال لصاروخ باليستي قصير المدى.ووصف الشمال الصاروخ بأنه "صاروخ باليستي تكتيكي"، وزعم أنه طار لمسافة 800 كيلومتر وانفجر على ارتفاع 800 متر فوق الهدف في البحر الشرقي، كما كان مخططا له.وتأتي تلك الاستفزازات الصاروخية الأخيرة وسط تدريبات "حارس الحرية" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.