سيول تقول إن قانون الرقائق الأمريكي لن يؤثر على الشركات الكورية في الصين

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قال المكتب الرئاسي الكوري أمس الأربعاء إن منشآت تصنيع أشباه الموصلات المملوكة للشركات الكورية الجنوبية في الصين لن تعاني على الأرجح من اضطرابات في عملياتها، بسبب إجراءات الحماية التي يتضمنها قانون الرقائق الأمريكي.وقال كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية "تشيه سانغ موك" في مؤتمر صحفي إن سيول تلقت إحاطة مسبقة من الولايات المتحدة حول النقاط الرئيسية لتلك الإجراءات، مؤكدا أن الحكومة الكورية ظلت على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن هذه القضية.وأوضح المساعد الرئاسي أن إجراءات الحماية لا تقيد الاستثمار المتعلق بترقية التكنولوجيا الرئيسية واستبدال المعدات، وهذا يراعي مطالب كوريا الجنوبية.كما أشار "تشيه" إلى أن الرئيس "يون صوك يول" طلب أن تتلقى الشركات الكورية الجنوبية الدعم الكافي خلال قمته مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وخلال اجتماعاته مع السياسيين الأمريكيين، بما في ذلك نائبة الرئيس "كامالا هاريس".وأضاف أنه بأمر من الرئيس "يون"، أجرى المكتب الرئاسي مشاورات وثيقة مع البيت الأبيض وكذلك عبر قناة مجلسي الأمن القومي في البلدين.