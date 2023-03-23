مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

Photo : YONHAP News

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، استمرارا لجهوده من أجل كبح جماح التضخم.وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس الأربعاء، والذي انعقد لمدة يومين، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه قرر رفع نسبة الفائدة القياسية قصيرة الأجل بمقدار 25 نقطة أساس.وبذلك أصبح النطاق المستهدف الجديد هو 4.75% إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.ويبدو أن المجلس قد اتبع توقعات السوق بخطوة صغيرة، حيث تستمر الاضطرابات المالية بسبب إفلاس بنك "سيليكون فالي" الأمريكي.وفي بيان صدر بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الضغوط الأخيرة على البنوك في البلاد ستعيق الاقتصاد، لكنه أكد أيضا على أن النظام المصرفي الأمريكي سليم وقوي.وتوقع صناع السياسات في المجلس أن تنتهي نسبة الفائدة في عام 2023 عند حوالي 5.1%، دون تغيير عن متوسط التقديرات الصادرة في ديسمبر، مما يعني أنه ستتم زيادتها مرة أخرى خلال العام الجاري.وبذلك أصبحت نسبة الفائدة القياسية للبنك المركزي الكوري حاليا أقل بمقدار 1.5% عن الفائدة الأمريكية، وهي أكبر فجوة منذ 22 عاما.