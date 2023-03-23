كوريا الجنوبية تشارك في استضافة قمة الديمقراطية بقيادة الولايات المتحدة

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من المقرر أن تشارك كوريا الجنوبية في استضافة قمة الديمقراطية التي تقودها الولايات المتحدة والتي ستُعقد في الأسبوع القادم.وأصدر "روبرت بيرشينسكي" مدير إدارة شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الجدول الزمني للقمة أمس الأربعاء، قائلاً إنه سيتم الإعلان عن مقترحات جديدة بشأن النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الاجتماع.وسوف تعقد القمة الثانية للديمقراطية يومي الأربعاء والخميس القادمين، حيث يشارك الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في استضافة التجمع عبر الفيديو مع قادة كل من كوريا الجنوبية وكوستاريكا وهولندا وزامبيا.وسوف يستضيف كل من القادة الخمسة جلسة عامة حول موضوعات تشمل التحديات العالمية، والعدالة للجميع، والمؤسسات القوية.وسوف يستضيف الرئيس الكوري "يون صوك يول" جلسة حول النمو الاقتصادي في اليوم الأول من القمة.