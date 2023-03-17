سيول تشارك في رعاية قرار للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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كشفت مصادر دبلوماسية عن أن كوريا الجنوبية شاركت في رعاية مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات.ووفقا للمصادر اليوم الخميس، شاركت سيول في رعاية مشروع القرار الذي سيتم تبنيه خلال الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ستنعقد في الفترة من 27 فبراير إلى 4 أبريل.يذكر أن كوريا الجنوبية لم تشارك في رعاية مثل تلك القرارات السنوية منذ عام 2019، على خلفية جهود إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين" لتهدئة التوتر مع كوريا الشمالية واستئناف الحوار بين الكوريتين.ويتضمن قرار هذا العام، الذي قدمته السويد والاتحاد الأوربي يوم 21 فبراير، مطالب جديدة تحث بيونغ يانغ على ضمان حرية التعبير، وإعادة النظر في قانونها الذي يمنع المحتويات الثقافية من خارج الدولة المنعزلة.وتتضمن المسودة أيضا دعوات للحصول على معلومات يبدو أنها مرتبطة بالإعادة القسرية للصيادَيْن الكوريين الشماليين في عام 2019، وحادث مقتل مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي على يد جنود كوريين شماليين في عام 2020.