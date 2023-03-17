تدريبات بحرية كورية أمريكية في البحر الشرقي

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أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات مشتركة على نقل فرق عمل برمائية في البحر الشرقي.وصرحت القوات البحرية الكورية أمس بأن 10 سفن حربية كورية وأمريكية قد تدربت أول من أمس على نقل فرق عمل برمائية فوق البحر، بالقرب من مدينة "بوهانغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وجاءت هذه التدريبات في إطار مناورات "سانغ ريونغ" االبحرية لتي انطلقت يوم 20 من هذا الشهر، وقد شارك في التدريبات السفينة "دوكدو" و"مارادو" الكوريتان، والسفينة "ماكين آيلاند" الأمريكية، وهي سفينة هجومية برمائية يمكنها أن تحمل ما يصل إلى ألفين و800 جندي، و20 طائرة مقاتلة شبحية عمودية الإقلاع والهبوط، من طراز "إف 35 بي"، ولذلك يطلق على تلك السفينة اسم" حاملة الطائرات الصغيرة".وقد وصلت السفينة "جزيرة ماكين آيلاند" إلى مدينة "بوسان" الكورية بالتزامن مع جدول أعمال المناورات الكورية الأمريكية المشتركة، لتشارك فيها لأول مرة.