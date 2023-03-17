الرئيس يون يزور مركز مكافحة التجسس ومركز العمليات السيبرانية

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زار الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس كلا من مركز "مكافحة التجسس التابع للقوات المسلحة"، ومركز "العمليات السيبرانية"، حيث طلب منهما أداء دورهما بإخلاص في دعم وحماية الحرية والدفاع الوطني.وقال الرئيس في كلمة ألقاها في مركز مكافحة التجسس إن هذا المركز استعاد صورته الأصلية بعد تعديل اسمه في شهر نوفمبر من العام الماضي، وطلب من العاملين هناك بذل أقصى الجهود لتنفيذ المهامه الرئيسية للمركز.كما شدد على أهمية ترسيخ الموقف الأمني العسكري من أجل تطوير القوات المسلحة الكورية لتصبح جيشا قويا في مجالات العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب حماية الأسرار العسكرية ومنع تسرب التقنيات العسكرية الرئيسية إلى الخارج.وخلال زيارته لمركز العمليات السيبرانية، أكد الرئيس يون على أهمية دور وحدات العمليات السيبرانية حاليا أكثر من أي وقت مضى من أجل التعامل الفعال مع التهديدات السيبرانية من كل الاتجاهات، وطلب من العاملين هناك تطوير العمليات السيبرانية للقوات المسلحة لتدخل ضمن مفهوم العمليات الاستباقية والإيجابية.الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس كوري مركز مكافحة التجسس منذ 31 عاما، كما تعد الزيارة إلى مركز العمليات السيبرانية الأولى من نوعها على الإطلاق.