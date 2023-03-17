المتوسط اليومي لعدد ركاب خط سكك حديد المطار يبلغ 257 ألف شخص

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زاد متوسط عدد الركاب الذين يستخدمون خط سكك حديد المطار، الذي يربط بين مطار إنتشون الدولي ومحطة سيول للقطارات، خلال هذا العام بالمقارنة مع ما كان عليه قبل جائحة كورونا.وأوضح تقرير صادر عن هيئة سكك حديد المطار بأن متوسط عدد ركاب قطاراتها بلغ 257 ألفا يوميا، منذ بداية هذا العام وحتى يوم 17 من هذا الشهر، بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا.وأضاف التقرير أن هذا العدد بلغ 313 ألفا يوم العاشر من هذا الشهر، ليسجل رقما قياسيا منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في كوريا.يذكر أن خط سكك حديد المطار قد افتتح في شهر مارس من عام 2007، وظل يسجل نموا سنويا بمعدل 27.3%، وقد تجاوز العدد التراكمي للركاب 870 مليونا.وبمناسبة مرور 22 عاما على إنشاء هيئة سكك حديد المطار، وضعت الهيئة 20 هدفا مستقبليا تشمل التشغيل الخالي من الحوادث، وتسيير القطارات في أوقاتها المحددة، وتحقيق رضاء الركاب من خلال تقديم مختلف الخدمات إليهم.