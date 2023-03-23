الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الرئيس يون يتعهد بالمساهمة في التضامن العالمي من أجل الحرية في قمة الديمقراطية

Write: 2023-03-23 17:16:39

الرئيس يون يتعهد بالمساهمة في التضامن العالمي من أجل الحرية في قمة الديمقراطية

Photo : YONHAP News


من المتوقع أن يتعهد الرئيس "يون صوك يول" بالمساهمة في التضامن العالمي من أجل الحرية والازدهار، حيث سيترأس إحدى جلسات القمة الافتراضية للديمقراطية في الأسبوع المقبل.
ووفقًا لمستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان" اليوم الخميس، سيستضيف "يون" الجلسة الخاصة بالنمو الاقتصادي والازدهار المشترك يوم الأربعاء المقبل، حيث يخطط لتوضيح التزامه الراسخ بالمعايير والقيم على الساحة الدولية.
وقال كبير المساعدين الأمنيين إن الرئيس سيتبادل خبرات كوريا الجنوبية في التغلب على الفقر فيما بعد الحرب بالمساعدات الدولية، وتحقيق الديمقراطية والنمو الاقتصادي، للمساهمة في المجتمع العالمي.
وستكون القمة المقبلة هي الثانية من نوعها، بعد أن استضافت الولايات المتحدة المؤتمر الافتتاحي في ديسمبر 2021، والذي يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الدول الديمقراطية.
وتستضيف القمة الثانية كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكوستاريكا وهولندا وزامبيا.
في حين أن الحضور المقرر لتايوان في القمة سيثير على الأرجح معارضة من الصين، قال مسؤول كبير من المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية إن المنتدى لا يستبعد أي دولة بعينها، وأنه لا علاقة له بالمواجهة بين التكتلات الدولية المختلفة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;