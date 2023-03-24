المكتب الرئاسي يدرس كيفية التعامل مع مشروع قانون شراء الأرز

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي إنه سيناقش باستفاضة كيفية التعامل مع التعديل المثير للجدل الذي أقره البرلمان الكوري أمس الخميس بشأن شراء الأرز محليا.وكان البرلمان، الذي سيطر عليه الحزب الديمقراطي المعارض، قد أقر مشروع قانون يطالب الحكومة بشراء فائض الأرز من المزارع المحلية عندما يتجاوز الإنتاج 3% إلى 5% من الاستهلاك المقدر، أو عندما ينخفض السعر بأكثر من 5% إلى 8% على أساس سنوي. وبعد تمريره، قال المكتب الرئاسي إنه سيستمع إلى آراء ومخاوف دوائر المجتمع المختلفة، وسيناقش الأمر بصورة شاملة.ووسط التكهنات بأن الرئيس "يون صوك يول" قد يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون، قال مسؤول رئاسي إنه من الصعب من حيث المبدأ قبول التشريعات التي يتم تمريرها من جانب واحد دون اتفاق بين الأحزاب السياسية. لكنه أضاف أن الوزارة المعنية وكذلك المكتب الرئاسي يحتاجان إلى وقت لمراجعة التعديل الأخير.وكان الرئيس "يون" أعرب عن معارضته للتعديل الذي يقوده الحزب الديمقراطي، قائلا إن شراء الحكومة لكمية غير محددة من الأرز أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق للزراعة في البلاد.