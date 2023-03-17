الحكومة الكورية تنفق 25 تريليون وون على البحث والتطوير في أشباه الموصلات

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أعلن رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أن الحكومة تخطط لإنفاق 25 تريليون وون، أي حوالي 20 مليار دولار، حتى عام 2027، على البحث والتطوير في مجالات أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والفضاء.وأعلن رئيس الوزراء عن تلك الخطة أمس الخميس في كلمة افتتاحية لاجتماع المجلس الرئاسي للملكية الفكرية، حيث قال إن الحكومة ستركز قدراتها على احتلال ملكيات فكرية متقدمة رئيسية في مجالات التكنولوجيا الاستراتيجية.وشدد "هان" على الحاجة الملحة لكوريا لتأمين أنواع الملكية الفكرية الرئيسية، وتعزيز الصناعات والتقنيات الجديدة، من أجل إنعاش النمو الاقتصادي في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.كما أكد على أن الحكومة ستبذل جهودا شاملة لإنشاء منظومة توفر دورة حميدة من ابتكار واستخدام وحماية الملكية الفكرية، من أجل تحقيق اقتصاد حيوي قائم على الملكية الفكرية.وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستدعم تسويق الملكية الفكرية من خلال تطوير نظام التقييم القائم على الذكاء الاصطناعي، وتوسيع التمويل والاستثمار، ورعاية القوى العاملة المصممة حسب الطلب.يذكر أن المجلس الرئاسي للملكية الفكرية يقوده رئيس الوزراء وشخصية مدنية بشكل مشترك، ويتم فيه تداول وتنسيق سياسات الملكية الفكرية، ويتألف من 13 مسؤولا حكوميا و18 مدنيا.