كوريا تسحب شكواها ضد اليابان أمام منظمة التجارة العالمية

Photo : YONHAP News

سحبت الحكومة الكورية الجنوبية الدعوى التي كانت قدمتها لمنظمة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير اليابانية على بعض المواد اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات والشاشات.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الخميس إنها سحبت الشكوى بشأن قيود التصدير اليابانية المفروضة على مادة بوليمايد فلوراين، ومادة مقاومة للضوء، وفلورايد الهيدروجين.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه اليابان لرفع قيود التصدير على المواد الثلاث خلال هذا الأسبوع.وكان وزير التجارة الكوري "لي تشانغ يانغ" قد صرح أول من أمس الأربعاء بأن كوريا الجنوبية واليابان ستختتمان هذا الأسبوع الإجراءات اللازمة لرفع قيود التصدير وسحب الشكوى بشأن هذه القضية.كما قالت الحكومة الكورية إنها ستسعى إلى أن تعود ضمن القائمة اليابانية للدول الشريكة الموثوق بها، مما سيقلل المدة اللازمة للموافقة على تصدير العناصر الاستراتيجية من 15 يوما إلى 5 أيام.