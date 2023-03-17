اعتقال المشتبه في أنه رئيس شركة تيرافورم في مونتينيغرو

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تم القبض على مشتبه به يُفترض أنه الرئيس الهارب المطلوب لشركة العملات المشفرة "تيرافورم لاب" في "مونتينيغرو".وكتب "فيليب أدزيتش"، وزير داخلية "مونتينيغرو" على تويتر أمس الخميس قائلا إن الشرطة المحلية احتجزت شخصا يُعتقد أنه أحد أكثر المطلوبين الهاربين في كوريا الجنوبية، اسمه "دو كوان"، وهو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من سنغافوره مقرا لها، وأضاف أن عملية التحقق من هوية المشتبه به جارية حاليا.وفي سيول، قالت وزارة الداخلية إن "كوان" وشخصا آخر اعتقلا في مطار العاصمة "بودغوريتشا" وهما يحملان وثائق مزورة.وأضافت الشرطة الكورية أمس الخميس أن مشتبها به يعتقد أنه "دو كوان" وشخصا آخر يعتقد أنه مساعده، اسم عائلته "هان"، قد اعتقلا في "مونتينيغرو".وكان كوان مطلوبا في العديد من التحقيقات، كما ورد اسمه في إشعار أحمر من الإنتربول، بعد الانهيار الهائل للعملة المشفرة لشركته.