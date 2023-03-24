بدء محاكمة المسؤولين الأمنيين السابقين في قضية مصرع مسؤول مصائد الأسماك

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من المقرر أن يمثل كبار قادة الأمن في حكومة الرئيس الكوري السابق "مون جيه إين" أمام المحكمة اليوم الجمعة، في اتهامات بمحاولة التستر على حادث مصرع مسؤول مصائد الأسماك في عام 2020 الذي قُتل بالقرب من حدود البحر الأصفر.ومن المقرر أن تعقد محكمة منطقة سيول المركزية الجلسة الأولى في الساعة 10 صباحا، حيث ستحاكم مستشار الأمن القومي السابق "صوه هون"، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني "بارك جي وان"، ووزير الدفاع السابق "صوه اوك".وسوف تستمع المحكمة إلى أسباب النيابة لتوجيه لائحة الاتهام وتتأكد من مواقف المتهمين.وقد قُتل "لي ديه جون" مسؤول مصائد الأسماك، برصاص قوات حرس السواحل الكورية الشمالية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في البحر الأصفر في 22 سبتمبر 2020، بعد يوم من اختفائه في أثناء عمله على متن سفينة تفتيش تابعة لوزارة مصائد الأسماك.ويُتهم "صوه هون" بإساءة استخدام سلطاته للتستر على حادث القتل في اجتماع عُقد بعد يوم من الوفاة، بينما يُزعم أن "بارك" و"صوه اوك" أمرا بحذف تقارير المخابرات الداخلية بشأن ذلك الحادث.وقد نفى المسؤولون الثلاثة السابقون هذه الاتهامات.