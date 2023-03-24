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الكوريتان

الجيش الكوري الجنوبي يطلب شراء 100 طائرة درون صغيرة

Write: 2023-03-24 10:41:11

الجيش الكوري الجنوبي يطلب شراء 100 طائرة درون صغيرة

Photo : YONHAP News

يسعى الجيش الكوري الجنوبي إلى شراء طائرات درون صغيرة الحجم منخفضة التكلفة، مماثلة للطائرات الكورية الشمالية التي تسللت إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي في أواخر العام الماضي.
ووفقا للجيش اليوم الجمعة، أصدرت وكالة التطوير الدفاعي أمرا طارئا بشراء 100 طائرة درون صغيرة الحجم منخفضة التكلفة في وقت مبكر من هذا الشهر.
وتتطلب مواصفات الوكالة للطائرات أن يكون عرض الطائرة أقل من 3 أمتار وطولها مترين ووزن الإقلاع 17 كيلوغراما.
وتبلغ تكلفة المشروع 3.2 مليار وون، ويجب الانتهاء من التصنيع والتحقق والاختبار والتسليم حتى نهاية يوليو القادم.
ويعد هذا المشروع ضمن الجهود العسكرية للبحث عن تدابير لمواجهة طائرات الدرون الكورية الشمالية صغيرة الحجم، بعد توغلها في أجواء كوريا الجنوبية في العام الماضي.
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