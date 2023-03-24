هيون ديه وكيا تستدعيان 570 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مخاطر الحريق

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أعلنت شركة "هيون ديه موتور" والشركة التابعة لها "كيا موتورز" أنهما سوف تستدعيان أكثر من 570 ألف سيارة في الولايات المتحدة، وذلك بسبب مخاطر حدوث حريق.ووفقا للإعلان الصادر أمس الخميس، سوف تستدعي الشركتان 571 ألف مركبة بسبب خطر حدوث ماس كهربائي في مجموعة وصلة الجر، على نحو قد يؤدي إلى اندلاع حريق في مواقف صف السيارات الداخلية.وحثت الشركات ملاك السيارات على صف السيارات في الخارج بعيدا عن أي هياكل أو بناءات، حتى يتم إصلاحها.وكانت النماذج الخاضعة للاستدعاء هي طرازات عامي 2022-2023 من "سانتا كروز"، والأعوام 2019-2023 للسيارة "سانتا في"، والأعوام 2021-2023 من "سانتا في" الهجينة، والأعوام 2022-2023 من "سانتا في" الهجينة ذات المقبس، والعامين 2022-2023 للسيارة "كارنيفال".وقالت "هيون ديه" إنها على علم بستة حوادث يحتمل أن تكون مرتبطة بالمشكلة سبب الاستدعاء، بينما قالت "كيا" إنه ليس لديها تقارير عن وقوع أي حريق.