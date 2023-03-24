تأكيد القبض على رئيس شركة تيرافورم في مونتينيغرو

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تم القبض على "دو كوان"، الرئيس الهارب لشركة "تيرافورم لاب"، في "مونتينيغرو".وقالت وكالة الشرطة الوطنية إن مقارنة بصمات الأصابع أكدت أن الرجل الذي تم القبض عليه في المطار في العاصمة "بودغوريتشا" أمس الخميس هو "كوان"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من سنغافوره مقرا لها، كما تم تأكيد أن الشخص الذي تم القبض عليه معه هو مساعده، واسم عائلته "هان".وكتب "فيليب أدزيتش" وزير داخلية "مونتينيغرو"، على تويتر أمس الخميس قائلأ إن الشرطة المحلية احتجزت شخصا يُعتقد أنه أحد أهم المطلوبين الهاربين في كوريا الجنوبية، في إشارة إلى "كوان".وتخطط النيابة العامة في كوريا لبدء مناقشات مع سلطات "مونتينيغرو" بشأن إعادة "كوان"، المطلوب للعديد من التحقيقات، كما ورد اسمه في إشعار أحمر من الإنتربول، بعد الانهيار الهائل للعملة المشفرة لشركته.