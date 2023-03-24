المنتخب الكوري لكرة القدم يخوض أولى مبارياته بقيادة المدرب الألماني الجديد

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من المقرر إقامة مباراة ودية بين المنتخب الكوري لكرة القدم بقيادة المدرب الألماني الجديد "يورغن كلينسمان"، والمنتخب الكولومبي، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة في مدينة "أول سان" الكورية.وسوف تكون هذه أول مباراة لـ"كلينسمان" مع المنتخب الكوري بعد توليه منصبه في شهر فبراير الماضي، وأول مباراة للمنتخب الكوري منذ مشاركته في بطولة كأس العالم في قطر.ويتكون المنتخب الكوري من 25 لاعبا، بمن في ذلك "سون هونغ مين" لاعب فريق توتنهام البريطاني، و"لي كانغ إين" لاعب فريق مايوركا الإسباني.وقال المدرب الألماني "كلينسمان" في المؤتمر الصحفي أمس الخميس قبل المباراة مع كولومبيا إنه يريد تقديم كرة قدم جذابة يستمتع بها اللاعبون.الجدير بالذكر أن منتخبي كوريا الجنوبية وكولومبيا قد التقيا من قبل في 7 مناسبات، وقد فاز المنتخب الكوري في 4 منها مقابل انتصار وحيد لكولومبيا، بالإضافة لتعادلين.