سيول تتخذ تدابير متعددة لتعزيز التعاون والتبادلات مع طوكيو

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قال "تشو كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إن القمة الكورية اليابانية الأخيرة قد وفرت فرصة لاستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن توقعاته بأن يؤثر ذلك تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الكوري.وأضاف أن الحكومة الكورية ستقوم بتشغيل هيئة استشارية للوزارات ذات الصلة لتجسيد التعاون في سلسلة التوريد بين سيول وطوكيو لحزمة أشباه الموصلات التي سيتم إنشاؤها في مدينة "يونغ إين" في كوريا الجنوبية.كما ستقوم الحكومة الكورية بزيادة عدد الرحلات الجوية مع اليابان ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التبادلات البشرية بين البلدين.وجاءت تصريحات الوزير "تشو" خلال اجتماع طارئ عقد اليوم الجمعة للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، حيث قال أيضا إن الحكومة وضعت إجراءات متابعة للقمة الكورية اليابانية الأخيرة، بهدف استعادة العلاقات بين البلدين في أسرع وقت.وأكد أن الحكومة الكورية ستعزز التعاون مع اليابان في مجالات الصناعات الجديدة، والاستثمارات المشتركة، وسلسلة التوريد، بالإضافة إلى الإنشاءات، والطاقة، والمدن الذكية، والصناعات الفضائية والحيوية.وأضاف أن زيادة عدد الرحلات الجوية بين كوريا واليابان ستتم قريبا من أجل تكثيف تبادل الزيارات بين أفراد الشعبين الكوري والياباني.وقال الوزير "تشو" إنه سيتم استئناف تشغيل أكثر من 30 قناة حوار بين الحكومتين الكورية واليابانية كان قد تم تعليقها بسبب تدهور العلاقات بينهما.