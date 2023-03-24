بنك إنغلترا يرفع سعر الفائدة على الجنيه الإستراليني بنسبة 0.25%

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رفعت بريطانيا سعر الفائدة الرئيسي لديها بمقدار 0.25% من أجل كبح جماح التضخم، رغم الاضطراب الأخير في الأسواق المالية العالمية.وأعلن بنك إنغلترا المركزي أمس الخميس أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4% إلى 4.25%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.وجاء قرار البنك المركزي الإنغليزي برفع سعر الفائدة بأغلبية 7 أعضاء، بينما فضل عضوان تثبيت السعر.وتعد هذه هي المرة الحادية عشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الرئيسي منذ شهر ديسمبر من عام 2021.كما قرر البنك الوطني السويسري رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5%، ليصل إلى 1.5%، ضمن مساعيه للسيطرة على التضخم.ومن ناحية أخرى، رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى 3%.وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25%، والبنك المركزي الأوربي بـ.5%.