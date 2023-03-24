اليابان ترحب بسحب كوريا الجنوبية شكواها من منظمة التجارة العالمية

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رحبت الحكومة اليابانية بسحب كوريا الجنوبية الدعوى التي قدمتها لمنظمة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير اليابانية على بعض المواد اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات والشاشات.وجاء قرار كوريا بسحب تلك الدعوى ضد اليابان في الوقت الذي أعلنت فيه اليابان عن رفع قيود التصدير على المواد الثلاث المعنية.وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية "هيروكازو ماتسنو" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة أن اليابان تقوم بإدارة الصادرات بصورة صحيحة معتمدة بشكل أكبر من ذي قبل على إطار دولي، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الكورية بسحب دعواها جاء اعترافا بموقف اليابان.وقد أعلنت الحكومة اليابانية أمس الخميس عن رفع القيود التي فرضتها على تصدير المواد الثلاث الرئيسية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات لكوريا الجنوبية، وردا على ذلك سحبت الحكومة الكورية دعواها بشأن هذه القضية ضد اليابان أمام منظمة التجارة العالمية.