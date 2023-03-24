77.2 مليار دولار حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج خلال العام الماضي

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تجاوز حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج خلال العام الماضي 77 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج خلال العام الماضي 77 مليارا و170 مليون دولار، بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة بالعام الأسبق.وكان حجم الاستثمارات المباشرة لكوريا الجنوبية في الخارج قد انخفض من 65 مليارا و450 مليون دولار في عام 2019، إلى 57 مليارا و350 مليون دولار في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ثم شهد زيادة في عام 2021.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج قد شهد انخفاضا على أساس ربع سنوي في العام الماضي، حيث انخفضت الاستثمارت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 54.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وحسب الصناعات، زادت الاستثمارات الكورية في الصناعات التحويلية بنسبة 28.9%، فيما انخفضت في صناعات المعلومات والاتصالات بنسبة 47.1%.وبلغ صافي الاستثمارات الكورية في الخارج 61 مليارا و170 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.8% مقارنة بالعام الأسبق.