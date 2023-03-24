وزارة الخارجية الكورية تقيم مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك

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أقامت وزارة الخارجية الكورية مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، مساء الجمعة، في أحد الفنادق الراقية بوسط مدينة سيول، دعت إليها أعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية والعربية لدى كوريا، وذوي الصلة بالعلاقات الكورية الإسلامية والعربية، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين الكوريين.وعرضت وزارة الخارجية الكورية في مستهل الحفل فيلما قصيرا حول القيم التي يؤكد عليها صيام رمضان، بما في ذلك الصبر والإخلاص والكرم، مترجما باللغتين الإنغليزية والكورية.كما ألقى معالي وزير الخارجية الكوري "بارك جين" كلمة تحدث فيها عن مضمون الصيام، والتزام كوريا بالتعاون المثمر مع الدول العربية والإسلامية في علاقات مربحة للطرفين، وقدم الشكر للذين أسهموا في تعزيز وتوطيد تلك العلاقات.كما ألقى سعادة السفير "شفيق رشادي" سفير المملكة المغربية لدى سيول وعميد السلك الدبلوماسي في كوريا، كلمة أشاد فيها بجهود كوريا نحو تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع العالمين العربي والإسلامي.يذكر أن وزارة الخارجية الكورية ظلت تقيم مثل هذا الحفل كل عام في شهر رمضان قبل اندلاع جائحة كورونا، وكان حفل الإفطار هذا العام هو الأول من نوعه منذ ثلاثة أعوام.