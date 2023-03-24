مؤسس شركة تيرا يستأنف ضد تمديد الاحتجاز في مونتينيغرو

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من المتوقع أن يستأنف الشريك المؤسس لشركة تيرا فورم لابس" المتعثرة "كوان دو هيونغ"، الذي تم إلقاء القبض عليه في مونتينيغرو يوم الخميس، ضد قرار المحكمة هناك بتمديد فترة احتجازه لمدة تصل إلى 30 يوما.وبحسب وسائل الإعلام في مونتينيغرو، قال الممثل القانوني لـ"كوان" يوم السبت إنه سيتم تقديم استئناف ضد قرار المحكمة خلال الفترة المحددة.وقد ألقي القبض على "كوان" ومساعده "هان" في مطار "بودغوريتشا" يوم الخميس في أثناء محاولتهما السفر إلى دبي بوثائق مزورة.وتسمح مونتينيغرو بالاحتجاز لمدة تصل إلى 72 ساعة، لكن المحكمة قبلت يوم الجمعة طلب النيابة بتمديد الاحتجاز، موضحة أن المشتبه بهم أجانب يقيمون في سنغافوره ومن المرجح أن يفروا، ولم يتم التحقق من هوياتهم بشكل واضح.ويُتهم "كوان" بتدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات لأصول العملات المشفرة، وتكرار بيانات كاذبة ومضللة حول الاحتيال المزعوم في المقابلات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتلاعب بسعر عملة شركته.