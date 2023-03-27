نائبة رئيس اللجنة الرئاسية تقول إن السياسات السابقة فشلت في معالجة انخفاض المواليد

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قالت نائبة رئيس اللجنة الرئاسية لشيخوخة المجتمع والسياسات السكانية في كوريا الجنوبية إن سياسات الحكومة السابقة لزيادة عدد المواليد قد فشلت في معالجة مشكلة الانخفاض الخطير في معدلات المواليد.وقدمت "كيم يونغ مي" هذا التقييم في عدد مارس من النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية، حيث أوضحت "كيم" أنه بسبب معدل المواليد المنخفض للغاية الذي لم يسبق له مثيل والشيخوخة المتسارعة، أصبح عدم التوازن في التركيبة السكانية في كوريا الجنوبية مشكلة رئيسية تحدد بقاء البلاد.وأضافت نائبة رئيس اللجنة الرئاسية أن الحكومة ضخت حوالي 280 تريليون وون على مدى السنوات الـ15 الماضية لدعم مختلف البرامج الهادفة إلى زيادة عدد المواليد، لكنها فشلت في النهاية في معالجة مشكلة معدل المواليد شديد الانخفاض.وحول السياسات ذات الصلة بشيخوخة المجتمع، قالت "كيم" إن الحكومة حققت بعض الإنجازات من خلال رفع المعاش التقاعدي الأساسي والتخفيف من حدة الفقر بين كبار السن، إلا أن جهودها لم تكن كافية في تضمين الاحتياجات والقيم والخصائص المتنوعة لكبار السن في سياساتها.