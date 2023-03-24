حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز ترسو في قاعدة بوسان البحرية الكورية

صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأن حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" سوف ترسو في قاعدة "بوسان" البحرية الكورية غدا الثلاثاء.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسو فيها حاملة طائرات أمريكية في هذه القاعدة البحرية الكورية منذ 6 أشهر بعد أن رست حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" هناك في شهر سبتمبر من العام الماضي.وأضافت الوزارة أن زيارة حاملة الطائرات "نيميتز" للقاعدة البحرية الكورية تأتي تنفيذا لتعهد الولايات المتحدة بالردع الموسع.وتجري الوحدة الهجومية البحرية الأمريكية التي تشمل حاملة الطائرات "نيميتز"، والطراد "بانكر هيل"، والمدمرة "واين ماير"، اليوم الاثنين تدريبات بحرية مع السفن الحربية الكورية في المياه الواقعة جنوب جزيرة جيجو.