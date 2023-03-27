ارتفاع أسعار الغذاء في كوريا يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن ترتفع تكلفة المأكولات في كوريا الجنوبية بشكل كبير وسط تحركات من قبل مزودي المواد الغذائية لرفع أسعار المنتجات، مما سيضع ضغوطا تصاعدية على الأسعار الإجمالية ويؤجج من التضخم.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، بلغ مؤشر تكلفة تناول الطعام في الخارج 115.45 نقطة خلال الشهر الماضي، بزيادة 7.5% مقارنة بالعام السابق. وبلغ نمو الأسعار على أساس سنوي ذروته في شهر سبتمبر من العام الماضي عند 9%، وهو أعلى مستوى منذ 30 عاما، قبل أن ينخفض على مدار خمسة أشهر متتالية بدءا من شهر أكتوبر.ومع ذلك، من غير المرجح أن يصمد الاتجاه الهبوطي مع إعلان العديد من المطاعم عن خطط لرفع أسعار منتجاتها بما في ذلك الهامبرغر والدجاج، بعد تم رفع أسعار الخمور أيضا. وقد تجاوز متوسط سعر عناصر القوائم التمثيلية في المطاعم في سيول خلال الآونة الأخيرة، بما في ذلك "بييبم باب" و"نينغ ميون" مستوى عشرة آلاف وون، بينما أعلن منتجو الأطعمة المصنعة مثل الخبز والوجبات الخفيفة والآيس كريم ومياه الشرب أيضا عن خطط لرفع الأسعار.وقد وصل مؤشر أسعار المستهلك في كوريا خلال الشهر الماضي إلى 4.8%، منخفضا عن مستوى 5% لأول مرة منذ عشرة أشهر، ولكن يُخشى من أن تؤدي سلسلة الزيادات في أسعار المواد الغذائية إلى عودة ارتفاع التضخم.