اندلاع حرائق غابات على جبل ماني في إنتشون

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احترق أكثر من 100 ألف متر مربع من المنطقة الجبلية في جبل "ماني" في جزيرة "كانغ هوا" في منطقة إنتشون، بعد اندلاع حريق هائل هائل.ووفقا لسلطات الاستجابة للطوارئ في إنتشون أمس الأحد، تم الإبلاغ عن الحريق لأول مرة في حوالي الساعة 2:44 من مساء الأحد بالقرب من مدخل الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 469 مترا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات بسبب الحريق حتى الآن، ولكن تشير التقديرات إلى تضرر حوالي 110 آلاف متر مربع من الغابات.وقد قامت سلطات الإطفاء بتفعيل نظام الاستجابة الأولية في الساعة 3:24 مساء، قبل رفعها إلى المرحلة الثانية بعد 40 دقيقة، وحشد القوى العاملة والمعدات من ست محطات إطفاء قريبة.كما قامت سلطات إدارة الغابات والحفاظ عليها أيضا بتشغيل نظام الاستجابة من المرحلة الأولى ضد حرائق الغابات في الساعة 4:30 مساء، حيث أرسلت عشر طائرات هليكوبتر و26 مركبة و500 فرد لإطفاء الحريق.