استمرار الجهود لاحتواء حرائق الغابات في جبل ماني

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يحاول رجال الإطفاء احتواء حريق هائل اندلع في جبل ماني بجزيرة "كانغ هوا" في إنتشون يوم أمس الأحد. ووفقا لسلطات حماية الغابات اليوم الاثنين، تم إرسال 11 طائرة هليكوبتر إلى مكان الحادث في الساعة 6 صباحا لإخماد النيران التي يُفترض أنها اشتعلت في الساعة 2:44 من بعد ظهر الأحد، كما تم حشد إجمالى 43 مركبة ومعدات أخرى لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى أكثر من 1400 فرد لاحتواء الحريق اليوم.وقد تم إطفاء حوالي 86% من ألسنة اللهب حتى الساعة السادسة من صباح اليوم، ويقدر أن أكثر من 220 ألف متر مربع من الغابات قد احترقت.وتم إجلاء ثمانية من السكان هناك قبل العودة إلى منازلهم، بينما ظل العديد من مواقع الكنوز الوطنية على الجبل سالمة من الحرائق.