كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي في وقت سابق من اليوم.ويعمل الجيش الكوري الجنوبي على تحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك موقع الإطلاق، وكذلك المدى والسرعة والارتفاع.ويأتي الإطلاق الصاروخي الأخير بعد ثمانية أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي من منطقة "دونغ تشانغ ري" في مقاطعة شمال "بيونغ آن" على الساحل الغربي للبلاد، والتي قال النظام الكوري الشمالي إنها كانت جزءا من تجربة انفجار برأس نووي.ويقول المراقبون إن الاستفزاز الكوري الشمالي الأخير المتمثل في إطلاق الصاروخ الباليستي الثامن هذا العام، كان بمثابة استعراض للقوة ضد التدريبات البرمائية المشتركة "سانغ يونغ" الجارية حاليا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.