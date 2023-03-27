سناتور يحث واشنطن على النظر في إعادة نشر أسلحة نووية في كوريا الجنوبية

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دعا أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، البيت الأبيض إلى النظر في إعادة نشر أسلحة نووية أمريكية في كوريا الجنوبية من أجل مواجهة التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية.وأوضح تقرير بثه راديو صوت أمريكا أمس الأحد أن السناتور الجمهوري "جيمس ريش" أعلن عن هذا الموقف في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الراديو في أثناء حديثه عن الموجة الأخيرة من عمليات إطلاق الصواريخ من قبل النظام الكوري الشمالي.وقال إن إدارة بايدن يجب أن توسع آليات التخطيط والعمليات النووية داخل التحالف، كما يجب أن تفكر أيضا في إعادة نشر أسلحتها النووية في كوريا الجنوبية لمنع كوريا الشمالية من تحقيق أهدافها وتعزيز الردع النووي الموسع.كما قال ريش إن عمليات الإطلاق الأخيرة للصواريخ الباليستية طويلة المدى من قبل كوريا الشمالية كانت مصحوبة بتجارب صاروخية قصيرة ومتوسطة المدى، والتي يمكن للعديد منها حمل رؤوس حربية نووية.وأشار إلى أن وتيرة وتنوع تلك الاختبارات تدل على أن كوريا الشمالية تتدرب على استخدام تلك الأسلحة في وقت الحرب، لكي تحذر الولايات المتحدة من أنها قادرة على السيطرة على التصعيد في حالة حدوث صراع عسكري.