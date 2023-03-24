كوريا تسعى للمشاركة في إعادة بناء البنية التحتية للنقل في أوكرانيا

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صرحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية بأن "لي صونغ هيه" رئيس لجنة النقل الحضرية التابعة للوزارة سيحضر اجتماعا دوليا رفيع المستوى سيتم فيه بحث القضايا المتعلقة بإعادة بناء البنية التحتية للنقل في أوكرانيا.وسوف يُعقد هذا الاجتماع في بولندا يومي التاسع والعشرين والثلاثين من مارس الجاري بتنظيم مشترك بين وزارة البنية التحتية البولندية ومنتدى النقل الدولي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحضور كبار المسؤولين من 32 دولة، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا.وسوف تناقش الدول المشاركة احتياجات إعادة بناء البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، وكيفية إعادة بناء البنية التحتية، والخطة قصيرة وطويلة المدى لتقديم دعم دولي لأوكرانيا.وتخطط الحكومة الكورية لنقل نيتها للمشاركة في مشروعات إعادة بناء البنية التحتية للنقل من الدمار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.