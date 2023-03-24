الرئيس يطلب رأي الحزب الحاكم حول مشروع قانون الحبوب

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دعا الرئيس "يون صوك يول" الحكومة إلى جمع الآراء من الحزب الحاكم من خلال التشاور الوثيق بشأن مشروع قانون تقوده المعارضة يفرض على الحكومة شراء فائض الأرز من المزارعين.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" في مؤتمر صحفي إن يون طالب بذلك خلال اجتماعه الأسبوعي مع رئيس الوزراء "هان دوك سو"، أمس الاثنين. كما صرح مسؤول رئاسي للصحفيين بأن الرئيس يون أصدر تلك التعليمات لأن الحزب الحاكم هو شريك للحكومة في إدارة شؤون الدولة. وقال المسؤول إن الحكومة ستراجع التعديل بعناية، كما ستجمع الآراء المختلفة من المزارعين وكذلك جمعيات المزارعين.وجاءت هذه التصريحات وسط تكهنات بأن الرئيس يون سوف يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون بعد جمع الآراء. وكان البرلمان الكوري، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، قد أقر خلال الأسبوع الماضي تعديلا على قانون إدارة الحبوب، يتضمن قيام الحكومة بشراء الكميات الزائدة من الأرز من المزارع المحلية عندما يتجاوز الإنتاج ثلاثة إلى خمسة بالمائة من الاستهلاك المقدر، أو عندما ينخفض السعر بأكثر من خمسة إلى ثمانية بالمائة على أساس سنوي.وقال حزب "قوة الشعب" الحاكم إنه سيطلب من الرئيس يون استخدام حق النقض ضد مشروع القانون.