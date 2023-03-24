رئيس هيئة الأركان الكوري يقود تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة

Photo : South Korean Joint Chiefs of Staff

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية "كيم سونغ كيوم" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجعلان الأعداء يدركون بوضوح أن أي محاولة لشن هجوم نووي سوف تمثل نهاية لنظامهم الحاكم.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته لحاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" التي تعمل بالطاقة النووية، التابعة للقوات البحرية الأمريكية، والتي أجرت تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الكورية الجنوبية في المياه الدولية جنوب جزيرة جيجو.وشدد كيم على أنه سيكون هناك انتقام شديد في حالة حدوث استفزاز من قبل العدو. جاء ذلك فيما كان كيم يقود التدريبات المشتركة على متن حاملة الطائرات، وفي أثناء تلقيه تقريرا حول التدريب، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت مؤخرا صواريخ باليستية متعددة، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات، وهددت باستخدام الأسلحة النووية، وهو ما يهدد بشكل خطير الأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.وحذر كيم من أن أي استفزاز أو اعتداء من قبل العدو سيقابل برد حازم وساحق بواسطة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.كما سلط كيم الضوء على أن نشر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" في شبه الجزيرة الكورية ومناوراتها المشتركة مع كوريا الجنوبية، يظهر التزام التحالف الراسخ بين سيول وواشنطن بشأن الموقف الدفاعي القوي المشترك.